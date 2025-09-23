ЄС може відмовитися від імпорту російського газу вже у 2027 році.

Сербія у жовтні підпише нову трирічну угоду російським "Газпромом" про щорічний імпорт 2,5 мільярда кубометрів "блакитного палива" країни-агресорки. Про це заявив керівник державної газової компанії "Сербіягаз" Душан Баятович в інтерв'ю РТС, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що Сербія вже домовилася про щоденні поставки 2,5 млн кубометрів газу з Азербайджану і отримує додатково 9,5 млн кубометрів щодня з Росії. Баятович також повідомив, що Сербія, в разі потреби, може отримати додатково 200 мільйонів кубометрів газу з Угорщини.

Сербія залишається одним з небагатьох європейських покупців російського природного газу, хоча і претендує на членство у ЄС, який прагне відмовитися від російських енергоносіїв. Країна щорічно споживає 3 мільярди кубометрів "блакитного палива" і, згідно з умовами контракту, який завершився у березні 2025 року, приблизно дві третини цього обсягу офіційний Белград отримував від "Газпрому".

Наприкінці травня 2025 року РФ та Сербія уклали новий короткостроковий контракт на постачання "блакитного палива". Згідно з його умовами, з 1 червня до 30 вересня цього року Белград отримуватиме 6,1 мільйона кубометрів газу щодня за ціною 290 євро за 1 000 кубометрів.

Європейські покупці російського газу

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сербія продовжила купувати російський газ та не приєдналася до антиросійських санкцій ЄС. Президент Сербії Александар Вучич у 2022 році заявив, що країна не планує відмовлятися від російського "блакитного палива". За словами керівника "Сербіягазу" Душана Баятовича, купівля газу у РФ – найбільш вигідна для країни.

Втім у самому ЄС, куди прагне інтегруватися Сербія, поки теж остаточно не відмовилися від російського газу. Речниця ЄС з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен повідомила, що 8 країн продовжують купувати російське "блакитне паливо". За її словами, окрім Угорщини та Словаччини, газ з РФ споживають Бельгія, Франція, Греція, Нідерланди, Португалія та Іспанія. При цьому речниця не уточнила, який обсяг російського газу імпортується кожною з країн даної вісімки.

Разом з тим, імпорт російського газу країнами ЄС вже у 2027 році потенційно може припинитися в разі остаточного ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС.

