Уряд Німеччини робить вигляд, що нічого не знає про це, повідомляє видання.

Німецька держкомпанія Sefe поповнює військовий бюджет президента РФ Володимира Путіна, купуючи все більше російського скрапленого природного газу (СПГ). Про це пише журнал Spiegel.

Можливо, вона також порушила санкції ЄС, але уряд Німеччини робить вигляд, що нічого не знає про це, повідомляє видання.

За його даними, за допомогою Sefe російський СПГ із порту Сабетта на Ямалі потрапляє до французького Дюнкерка на березі Ла-Маншу, а потім - у європейську мережу.

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"Юридично ембарго на цей газ не діє. Однак Sefe підпорядковується Федеральному міністерству економіки (BMWK), яке, як і раніше, очолюють "зелені", які публічно виступають проти бізнесу з РФ і війни в Україні", - вказує Spiegel.

Зазначається, що досі Sefe і BMWK виправдовували імпорт з півострова Ямал у Дюнкерк наявними "зобов'язаннями щодо закупівель". Представник BMWK Філіп Німмерманн раніше заявив, що якщо газ не буде закуплено, гроші платників податків буде втрачено, а узгоджені в контрактах обсяги доведеться оплачувати в будь-якому разі.

Видання вказує на те, що, як випливає з даних аналітичної компанії Kpler, Sefe закуповує СПГ у РФ у більших обсягах, ніж передбачено в контракті. За ним щорічні закупівлі мають становити 3,7 млрд кубометрів газу, але тільки у 2024 році обсяг становив близько 5 млрд кубометрів. Судячи з ринкових цін, це понад 300 млн євро, що надійшли до російської скарбниці.

Крім того, розслідування показало, що Sefe, судячи з усього, перевозить свої замовлення з порту Сабетта до Дюнкерка за допомогою криголамів російської компанії "Атомфлот" - дочки "Росатома". Криголами розчищають шлях танкерам із СПГ, за ці послуги підсанкційний в ЄС "Росатом" бере близько 600 тисяч євро.

Російський газ у Європі

Європейський Союз працює над дорожньою картою поетапної відмови від закупівель російського скрапленого природного газу, що має стати сигналом для компаній про можливість закуповувати більше палива зі США. Про це сказав президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

Зазначається, блок із 27 країн планує оприлюднити свій план відмови від закупівель енергоресурсів у РФ 6 травня.

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