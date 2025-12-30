Рекордний стрибок за три роки: світовий експорт СПГ у 2025 році різко зріс, - Bloomberg

США готові закріпити за собою статус провідного експортера СПГ.

Світовий експорт скрапленого природного газу (СПГ) у 2025 році зріс найбільше за останні три роки через відкриття нових джерел постачання у Північній Америці. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

За оцінками аналітиків, експорт СПГ у 2025 році зріс на 4% порівняно з минулим роком і досяг 429 млн тонн. Це найвищий річний приріст з 2022 року, коли експорт збільшився на 4,5%. Зростання було в основному обумовлене нарощуванням виробництва на проєктах LNG Canada та Plaquemines у США.

Сполучені Штати готові закріпити за собою статус провідного експортера, ставши першою країною, яка цього року відправила понад 100 мільйонів тонн СПГ. Очікується, що країна й надалі нарощуватиме постачання, подвоївши обсяги виробництва до кінця десятиліття, що збільшить експорт.

Це, ймовірно, призведе до зниження цін на газ в Азії та Європі. Вже зараз ціни в Азії близькі до найнижчих за рік, а європейські показники впали більш ніж на 40% з початку року.

Водночас додаткове виробництво також може ще більше посилити попит на судна, що транспортують надхолодне паливо. Минулого місяця вартість перевезення СПГ через Атлантичний океан досягла найвищого рівня за майже два роки, оскільки різке збільшення поставок сприяло зростанню попиту на танкери.

За даними Kpler, експорт СПГ у грудні може встановити новий рекорд у близько 41 млн тонн. Найбільшими покупцями у світі залишаються Китай і Японія, які цього року ділять перше місце, однак загальний імпорт Пекіна приблизно на 15% менший, ніж у 2024 році.

Імпорт СПГ до Єгипту продовжив зростати. За підсумками року Каїр, імовірно, закупив близько 8,9 млн тонн СПГ цього року, що більш ніж утричі більше, ніж минулого року.

У глобальному вимірі обсяги торгівлі СПГ, за прогнозом Bloomberg, у наступному році зростатимуть на 7,5-8% завдяки хвилі нових пропозицій і нижчим цінам, які стимулюватимуть попит.

22 грудня стало відомо, що експорт скрапленого природного газу з РФ до Китаю в листопаді досяг рекордного рівня. Покупці не зважали на ризик західних санкцій, аби отримати дешеве "блакитне паливо".

15 грудня повідомлялося, що СПГ-танкер "тіньового флоту" Росії відмовився від завантаження палива з експортного заводу в Арктиці, на який США наклали санкції. Ймовірною причиною відмови стало утворення льоду.

