'Лукойл' вимушений позбутися своїх активів в Молдові: кому вони дістануться

Управління автозаправними станціями "Лукойлу" в Молдові перейде до американського інвестиційного фонду Carlyle Group.

Під впливом санкцій США активи російської нафтової компанії "Лукойл" на території Міжнародного аеропорту Кишинева офіційно перейшли у власність Молдови.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики Молдови, Агентство державної власності та Міжнародний аеропорт Кишинева підписали з "Лукойл Молдова" документи, які націоналізують активи, що належать "Лукойлу" на території аеропорту. Рішення ухвалила Рада з безпеки інвестицій (CEIISS) ще в грудні 2025 року, визнавши діяльність компанії такою, що становить стратегічний інтерес для державної безпеки.

"Лукойл" зобов’язали передати активи до 9 січня, але компанія цього не виконала. Через це 16 січня їй призначили штраф у 5 млн леїв (біля 300 тис. дол.), який "Лукойл" уже сплатила. Також діяльність компанії у стратегічно важливих сферах була призупинена.

Після санкцій США проти компанії між аеропортом і "Лукойл" уклали договір, щоб передати активи в управління до завершення формальних процедур.

Що стосується діяльності автозаправних станцій на території Молдови, то їх управління перейде до американського інвестиційного фонду Carlyle Group. Відповідно до молдовського законодавства, новий акціонер зобов'язаний подати заявку на затвердження інвестицій, а CEIISS має винести рішення з цього приводу.

У жовтні 2025 року США оголосили про запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти". Після запровадження обмежень "Лукойл" почав шукати нового власника для своїх закордонних активів.

29 січня стало відомо, що російський нафтовий гігант "Лукойл" домовився про продаж закордонних активів американській інвестиційній компанії Carlyle.

