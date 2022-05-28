Наразі державним регулятором зупинено дію ліцензії компанії на постачання електроенергії до України.

Українська спецслужба заблокувала діяльність підконтрольної РФ енергокомпанії з кремлівської промислово-фінансової групи "Роснефть".

Як повідомляють в СБУ, компанія знаходилася в Україні і займалася постачанням електроенергії.

"Одержані прибутки переправляли на територію РФ для фінансування бойових дій проти українських військ. Наразі, за матеріалами СБУ, накладено арешт на грошові активи російської комерційної структури на суму понад 20 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Служба безпеки України направила до Кабміну пропозиції щодо націоналізації майна заблокованого підприємства.

Наразі державним регулятором зупинено дію ліцензії компанії на постачання електроенергії до України.

"Відповідні заходи реагування не вплинуть на стабільність функціонування енергетичної галузі та кінцевих споживачів комунальних послуг в Україні", - наголосили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 19 травня, Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає ЄС ввести санкції проти європейців, які все ще входять до рад директорів великих російських фірм. Йшлося, зокрема, про російського лобіста Герхарда Шредера, а також колишню голову МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка була членом наглядової ради "Роснефти" і запам'яталася громадськості своїми танцями з Путіним.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії "Роснефть" 20 травня. Він був членом правління й заробляв, згідно з загальнодоступними даними, $600 тисяч на рік.

Колишня голова австрійського МЗС Карін Кнайсль зрештою також залишила раду директорів "Роснефти".

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