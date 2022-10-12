Українців просять зменшити споживання електроенергії.

Українці мають зменшити споживання електроенергії з 17 до 22 годин на 25%, щоб уникнути планових відключень.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Щоб уникнути планових відключень, ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 годин в цілому по Україні на 25%. Тому закликаємо бізнес долучитися до свідомого споживання і в зазначений період, з 17 до 22 години, вимикати зовнішню світлову рекламу та інші енерговитратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімізувати застосування графіків відключення", - сказав він.

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Також Шмигаль закликав українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години.

"Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергоємних приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструменту, обігрівачів і кондиціонерів, духовок і прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин", - сказав він.

Атака РФ на Україну 10 жовтня:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чути у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

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