Партнерство передбачає спільну роботу над скороченням глобальної залежності від експорту російських енергоносіїв.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та набуття чинності нафтових санкцій проти країни-агресора, США та Велика Британія 7 грудня оголосили про створення партнерства.

Як зазначається в повідомленні на сайті уряду Британії, партнерство передбачає спільну роботу над скороченням глобальної залежності від експорту російських енергоносіїв, стабілізацію енергоринків та активізацію співпраці в галузі енергоефективності, ядерної та відновлюваної енергетики.

"Це партнерство знизить ціни для британських споживачів і допоможе раз і назавжди покінчити із залежністю Європи від російської енергії", – заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.

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Для реалізації ініціативи буде створено спільну робочу групу високого рівня. Хто її очолить, поки не повідомляється.

США збираються в рамках партнерства експортувати як мінімум 9-10 млрд куб.м скрапленого природного газу у 2023 році через британські термінали. Це вдвічі більше, ніж торік.

Група також працюватиме над зменшенням глобальної залежності від нафти та газу з РФ.

Війна в Україні та ситуація з російською нафтою:

3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

Стеля цін означає, що з 5 Грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче.

З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський зазначив, що це слабка позиція.

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