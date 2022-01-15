США пообіцяли підтримати Європу, якщо виникне потреба у енергії через конфлікт чи санкції.

Вашингтон провів перемовини з кількома міжнародними енергетичними компаніями щодо планів постачати природний газ до Європи на випадок непередбачуваних обставин, якщо конфлікт між Росією та Україною порушить російські поставки блакитного палива.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два американських посадовця й джерела в енергетичній сфері.

Представники Держдепу поцікавилися цим у компаній, звідки можуть поступити додаткові поставки газу. Офіційні особи США з’ясовували, чи є у компаній ресурси, щоби налагодити експорт й за необхідності відкласти технічне обслуговування на місцях.

Компанії повідомили урядовцям США, що "глобальні поставки газу обмежені, і що доступного газу мало, щоб замінити великі обсяги з Росії".

Читайте такожУкраїна зменшила споживання газуПоки незрозуміло, з якими саме компаніями зв’язувалися американські чиновники.

Представник Радбезу США не став коментувати переговори з енергетичними компаніями, проте підтвердив, що "проводиться планування на випадок непередбачуваних обставин".

"Сполучені Штати пообіцяли підтримати Європу, якщо виникне потреба у енергії через конфлікт чи санкції", - сказав другий співрозмовник у сфері.

Радник держсекретаря з питань енергобезпеки Амос Хохштайн найближчим часом планує відвідати великі компанії з виробництва скрапленого природного газу у Катарі, сказали для Reuters.

Загроза повномасштабного нападу Росії на Україну: що відомо

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу у Брюсселі відбулась серія зустрічей представників РФ, США й НАТО, за результатами яких відхилили ультиматум Москви. На тлі провалу у МЗС Росії вже прямо шантажують Захід "тяжким сценарієм" для України. Таким чином Кремль нібито хоче змусити Київ виконувати "Мінські угоди".

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