Російська марка експортної нафтової суміші Urals впала у ціні за рік майже вдвічі, до 55 доларів за барель.

Світові ціни на нафту впали до рівня 74,8 доларів за барель, що є найнижчою ціною з січня 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як свідчать дані Trading economist, ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent за добу впали на 3,5%, до 74,85 доларів за барель, що майже вдвічі менше, ніж у березні 2022 року, коли ціна зросла до рекордної позначки 124 долари за барель.

Водночас російська марка експортної нафтової суміші Urals зменшилась в ціні за добу ще на 2%, до рівня 55 доларів за барель. При тому, що в березні 2022 року Urals торгувалась на рівні майже 100 доларів за барель, інколи досягаючи піку – 110 доларів.

Відео дня

Ситуація з нафтою у світі - деталі

5 грудня 2022 року країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні 60 доларів за барель.

Масові антиросійські санкції, введені у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, почали підривати багаторічне панування долара в міжнародній торгівлі нафтою.

За рік доходи Росії від експорту нафти скоротилися приблизно вдвічі, хоча експорт залишився майже без змін.

Вас також можуть зацікавити новини: