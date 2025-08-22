Урядовці будуть шукати резерви у держбюджеті та бюджеті НАК "Нафтогаз України".

Кабінет міністрів не розглядає питання підвищення тарифів на газ та, загалом, на комунальні послуги для населення до завершення воєнного стану, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, яку транслював народний депутат Олексій Гончаренко.

На запитання, яким чином уряд планує компенсувати збільшення витрат на купівлю газу, очільниця уряду нагадала про законодавчу заборону на перегляд тарифу на "блакитне паливо" для населення.

"Ви знаєте, що, в частині тарифів для населення у нас діє мораторій", - нагадала очільниця уряду.

Присутня на годині запитань до уряду міністерка енергетики Світлана Гринчук підтвердила, що попри суттєве збільшення імпорту газу і вартості закупівлі "блакитного палива", вартість газу для населення не переглядатимуть. Вона нагадала, що вже, зокрема, підписано угоду про кредит у 500 мільйонів євро на закупівлю імпортованого газу під гарантії ЄС, та зазначила, що тривають перемовини про отримання позики на закупівлю "блакитного палива" з Європейським інвестиційним банком.

"Як сказала Юлія Анатоліївна (прем’єрка Юлія Свириденко, - УНІАН) на підвищення тарифів для населення у нас діє мораторій, тому будемо відшуковувати і в державному бюджеті, і у бюджеті "Нафтогазу" кошти для того, щоб тариф був збалансований та необтяжливий для населення", - зазначила міністерка.

У квітні 2025 року НАК "Нафтогаз України" продовжив на рік дію "Фіксованого тарифу" на постачання газу для населення. Це означає, що до квітня 2026 року українці і надалі сплачуватимуть за "блакитне паливо" 7,96 гривень за кубометр.

Ще з 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Це передбачає незмінність цін на газ, теплопостачання та гарячу воду.

