На півдні Одеської області підібрали "зграйку" червонокнижних диких лісових кошенят – наразі малі перебувають на перетримці, а потім їх відпустять на волю у Національному природному парку "Тузлівські лимани".

Про це розвів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. Він оприлюднив відео, на якому кілька милих кошенят сидять у клітці. "Це дитинча справжнього дикого лісового кота. Полюбуйтесь неймовірною наполегливістю вирватися з полону і жити у дикій природі. Це справжні дикі лісові кошенята і вони своїми рухами переливаються як ртуть", - розповів науковець.

За його словами, це відео адміністрації заповідника надіслали з міста Ізмаїл, що на півдні Одещини. Йдеться, що "діточок" які залишилися без батьків, підібрав місцевий житель. Двох кошенят вже передали у Київській зоопарк. Тих, що залишилися, за словами Русєва, зараз перетримують в Ізмаїлі, а потім віддадуть до "Тузлівських лиманів", де їх відпустять у дику природу.

Як пояснив науковець, на території заповідника на волі живе родина диких лісових котів, тож малі до них "доєднаються".

Довідка УНІАН. В Україні кіт лісовий (Felis silvestris) - рідкісний ссавець, що підлягає охороні і занесений до всіх видань Червоної книги України. Охороняється в Карпатському біосферному, Дунайському біосферному заповідниках, Карпатському національному природному парку.

Вага самиць у середньому 3,5 кг, а самців 5 кг. Волосяний покрив від коричневого до сірого забарвлення зі смугами на лобі та з боків; пухнастий хвіст із чорним кінчиком. Селиться в горах, у глухих лісах, плавнях в очеретяних заростях, часто влаштовує лігва на плавучих острівцях.

Полює переважно вночі. Живиться дрібними гризунами та птахами.

В Україні карпатська популяція сягає чисельності 300–400 особин, на Поділлі - кілька десятків особин. Є одиничні особини в плавнях Дунаю та Дністра. Загальна кількість оцінюється в 400–500 особин. Ці звірі навіть виховані в неволі з дитинства, повністю прирученими не стають, а дорослі – прирученню взагалі не піддаються.

Нагадаємо, у травні рідкісну амбарну сову – сипуху – привезли у Національний природний парк "Тузлівські лимани", щоб випустити у дику природу. Ці птахи добряче проріджують популяції гризунів, тому у деяких країнах фермери навмисно "приваблюють" сипух до своїх полів. Одна пара сипух за рік знищує майже 5 тис. гризунів. Сипуха – єдиний вид Сипухових, що зустрічається на теренах України. Оселившись в одному місці, ці дивовижні птахи прив’язуються до нього та голосними криками відганяють будь-яких чужинців.

