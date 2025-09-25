Стало відомо, яким організаціям українці довіряють найбільше та найменше

Виявилося, що українці мають високий рівень довіри до міжнародних організацій.

Серед міжнародних організацій українці найбільше довіряють Європейському Союзу. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", які оприлюднив голова організації Олексій Антипович під час презентації "Довіра, реформи та євроінтеграція".

Так, повністю чи частково довіряють ЄС 63% опитаних українців. Тоді як частково чи повністю не довіряють – 25%.

Другий найвищий показник довіри серед українців – це 60% довіри до Міжнародного валютного фонду. Довіра до НАТО, повна чи часткова, у 54% опитаних українців. Водночас, найменше українці довіряють ООН (40%) та ОБСЄ (37%).

Що стосується українських інституцій, то більшість українців довіряє Національній гвардії (84%), Службі безпеки України (78%) та Держприкордонслужбі (62%). Тоді як найменший рівень довіри до Державної митної служби (36%), Офісу Генпрокурора (28%) та судовій системі (26%).

Також в українців запитали, наскільки вони задоволені результатами проведення реформ. Згідно з результатами, найбільше українці задоволені сферою цифрової трансформації (70%) та підвищенням гендерної рівности (60%). Тоді як найменш задоволені реформами судової системи та прокуратури (20%) та боротьбою з корупцією (14%).

Інші опитування українців

Напередодні опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що більшість українців вважають себе європейцями і лише 8% асоціюють себе з "радянською людиною". Водночас абсолютна більшість українців (94%) відчувають себе громадянами України.

Тим часом Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування щодо війни в Україні. Зазначається, що більшість українців (62%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Ще 4% відповіли, що готові терпіти близько року. Про більш короткий період (пів року чи декілька місяців) говорять 21% респондентів

