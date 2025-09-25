Розмітають, як гарячі пиріжки: стало відомо, які автомобілі є найпопулярнішими в Євросоюзі

У серпні найбільшим попитом на європейському авторинку користувалися гібридні моделі.

Минулого місяця кількість реєстрацій нових машин в Євросоюзі зросла в річному обчисленні на 5,3% – до майже 677,8 тис одиниць. Такі дані наводить Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA).

Найбільшим попитом на європейському авторинку користувалися гібридні моделі, які продемонстрували значне зростання (+14%). Кількість реєстрацій електромобілів зросла на 30%.

Водночас в секторі автомобілів з традиційними двигунами можна бачити негативну динаміку. Наприклад, бензинові автомобілі продемонстрували падіння на 16%.

Загалом у серпні в Євросоюзі було зареєстровано:

• Гібридів (HEV) – 229 970 одиниць (+14%);

• Бензинових авто – 178 156 (-16%);

• Електромобілів (BEV) – 120 797 (+30%);

• Плагін-гібридів – 70 545 (+55%);

• Дизельних авто – 59 327 (-17%);

• Інших – 18 990 (+2%).

Зазначимо, що за підсумками перших восьми місяців цього року ринок нових легковиків в ЄС зменшився на 0,1% – до 7 168 848 одиниць.

