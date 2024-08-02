Обсяг двосторонньої торгівлі Туреччини та України у минулому році дорівнював 7,3 млрд доларів.

Анкара ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною, яку було підписано ще на початку 2022 року. Про це повідомляє турецьке видання Daily News Hurriyet.

Угоду підписали 3 лютого позаминулого року, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган схвалив угоду та додатки до неї 1 серпня.

Як повідомляється, обсяг двосторонньої торгівлі між країнами у минулому році становив 7,3 млрд доларів. Основні сфери співпраці – чорна металургія, машинобудування, енергетика, автомобілебудування та зерно.

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За словами турецького міністра торгівлі Омера Болата, введення зони вільної торгівлі збільшить обсяги двосторонньої торгівлі до 10 млрд доларів. При цьому таких показників можна буде досягнути за короткий період.

Завершення ратифікації угоди призведе до об’єднання усіх чорноморських країн (за винятком РФ) в єдиний економічний простір, який вважають вигідним для всіх його учасників.

Відносини Києва і Анкари – оборонна сфера

Туреччина і Україна підтримують дуже тісні відносини в оборонній сфері. Так, раніше стало, що Україна планує закупити турецькі винищувачі п'ятого покоління KAAN.

Нагадаємо також, що Україна придбала у Туреччини корвети типу Ada. Нещодавно другий такий корабель – "Гетьман Іван Виговський" – було спущено на воду. Своє перше плавання він повинен здійснити у 2026 році.

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