Розвиток ринку зелених облігацій в Україні створить фінансовий ресурс для проектів екологічної спрямованості в енергетиці.

Ринок зелених облігацій в Україні, концепція якого знаходиться в активній фазі узгодження, потенційно може залучити до 73 мільярдів доларів інвестицій в екологічно чисті проекти до 2030 року.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики за підсумками онлайн-зустрічі зацікавлених сторін щодо впровадження та розвитку ринку зелених облігацій в Україні.

"Україна має великий потенціал залучення "зеленого" фінансування. За оцінками IFC, тільки до 2030 року Україна здатна залучити близько 73 мільярди доларів. І зелені облігації - саме той інструмент, який може створити мультиплікаційний ефект залучення фінансування", - цитує прес-служба заступника міністра енергетики Ярослава Демченкова.

Відзначається, що Міністерство енергетики разом з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України розробили проект Концепції впровадження та розвитку ринку зелених облігацій в Україні, який зараз проходить процедуру узгодження з органами державної влади.

"Досягнення цілей кліматичної нейтральності, підвищення енергоефективності різних секторів економіки, розвиток альтернативної енергетики, екологічних видів транспорту потребують значних фінансових ресурсів. Саме тому розпочато роботу з розробки правових норм, що утворюють правові основи емісії зелених облігацій в Україні", - сказано в повідомленні.

Розвиток ринку зелених облігацій в Україні створить фінансовий ресурс для проектів екологічної спрямованості в енергетиці.

За інформацією прес-служби, випускати зелені облігації може як уряд, так і муніципалітети, фінансові та нефінансові корпорації. А кошти можуть бути направлені в проекти у сфері альтернативної енергетики, енергозбереження, утилізації та переробки відходів виробництва та використання зеленого водню, зокрема, у транспортній інфраструктурі та промисловості, а також інші проекти екологічної спрямованості.

Повідомляється, що залучення міжнародних фінансових інститутів, таких як МФК, ЄБРР, Світовий банк або локальні зелені банки створить можливості для того, щоб цей фінансовий інструмент запрацював в Україні та був цікавим для учасників ринку.

За даними Міненерго, глобальний ринок зелених облігацій зростає в геометричній прогресії. У 2007 році вперше у світі було випущено зелених облігацій на загальну суму 9 мільйонів доларів США, а у 2019 році цей показник становив понад 250 мільярдів доларів США. У 2020 році очікується світова емісія зелених облігацій обсягом в 350 мільярдів доларів США.

Що цьому передувало

У червні 2019 року Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України за підтримки проекту GIZ представило концепцію впровадження ринку зелених облігацій в Україні на 2020-2022 роки, що допоможе залучити в нашу країну інвестиції в екологічно чисті проекти та знизити викиди СО2.

Концепція впровадження ринку зелених облігацій в Україні визначає напрямок, механізми й терміни фінансування моделі ринку зелених облігацій, що дозволить залучати інвестиції в екологічно чисті проекти.

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Автор: Бредіхіна Ганна