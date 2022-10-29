Трипільська ТЕС є одним з найбільших виробників електричної та теплової енергії в Київській області.

Трипільська ТЕС ПАТ "Центренерго" не виконала зобов'язання по повній і своєчасній оплаті отриманого енергоресурсу і зобов'язання з постачання електроенергії, у зв'язку з чим було ухвалено рішення щодо припинення НАК "Нафтогаз України" поставок газу.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на заяву прес-служби "Нафтогаз України".

"Станом на сьогодні Трипільська ТЕС ПАТ "Центренерго" включена до Реєстру споживачів постачальника "останньої надії". Загальний розмір заборгованості ПАТ "Центренерго" за спожитий газ перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України" становить 2,757 млрд грн", — зазначили в"Нафтогазі".

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На підставі укладених з ПАТ "Центренерго" двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії, було здійснено попередні оплати за електричну енергію за березень 2022 року, 4 квартал 2022 року та 1 квартал 2023 року.

При цьому, в" Нафтогаз "відзначають, що ПАТ "Центренерго" не виконало свої договірні зобов'язання і відмовилося від поставок електроенергії на суму 1,8 млрд грн.

Трипільська ТЕС, станом на сьогодні, відсутня у переліку споживачів електричної енергії та природного газу, які не належать до категорії побутових споживачів та виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності України.

Основним паливом Трипільської ТЕС для здійснення своєї діяльності є вугілля, а резервними - мазут і газ.

Ситуація з трипільською ТЕС:

Трипільська ТЕС є однією з найбільших виробників електричної та теплової енергії в Київській області.

29 жовтня 2022 року "Київоблгаз" отримав доручення від НАК "Нафтогаз України" припинити постачання газу на Трипільську ТЕС. У зверненні наголошується, що "Київоблгаз" змушений був почати процедуру відключення від газопостачання Трипільської ТЕС вже вранці 30 жовтня.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня Росія почала атаки на ряд областей України. Зафіксовані масові влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

По всій Україні почали відключати світло. Окупанти пошкодили 30% енергетичної інфраструктури України.

Знищення критичної інфраструктури України триває.

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