Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключає у разі військової агресії РФ проти України введення санкції проти "Північного потоку – 2".
Про це вона сказала, виступаючи сьогодні в Бундестазі, повідомляє DW.
Бербок знову пригрозила Росії жорсткою відповіддю на подальшу ескалацію конфлікту з Україною.
За її словами, у Заходу є широкий спектр можливих заходів у відповідь.
"Серед заходів реагування на можливе вторгнення Росії в Україну розглядаються санкції щодо добудованого, але не введеного в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", - зазначила міністр.
Одночасно Бербок висловила готовність продовжувати діалог з Кремлем, і підкреслила: "Хто розмовляє, той не стріляє".
Разом з тим вона нагадала про жорстку позицію Заходу, який вважає неприпустимою нову військову агресію проти України.
"Основні підвалини європейського світопорядку не можуть служити предметом переговорів", - сказала Бербок.
Вона також рішуче розкритикувала дії Росії щодо України.
"Важко розцінювати не як загрозу, коли до українського кордону без пояснюваних причин стягуються сотні тисяч солдатів на танках і артилерійських установках", - додала міністр закордонних справ ФРН.
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Північний потік-2: що відомо
Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".
10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, однак 16 листопада 2021 року була припинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію повинна дати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений.
В Україні попереджали, що Росія може використовувати газопровід як "зброю".