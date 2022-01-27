Міністр закордонних справ Німеччини рішуче розкритикувала дії Росії щодо України.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключає у разі військової агресії РФ проти України введення санкції проти "Північного потоку – 2".

Про це вона сказала, виступаючи сьогодні в Бундестазі, повідомляє DW.

Бербок знову пригрозила Росії жорсткою відповіддю на подальшу ескалацію конфлікту з Україною.

За її словами, у Заходу є широкий спектр можливих заходів у відповідь.

"Серед заходів реагування на можливе вторгнення Росії в Україну розглядаються санкції щодо добудованого, але не введеного в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", - зазначила міністр.

Одночасно Бербок висловила готовність продовжувати діалог з Кремлем, і підкреслила: "Хто розмовляє, той не стріляє".

Разом з тим вона нагадала про жорстку позицію Заходу, який вважає неприпустимою нову військову агресію проти України.

"Основні підвалини європейського світопорядку не можуть служити предметом переговорів", - сказала Бербок.

Вона також рішуче розкритикувала дії Росії щодо України.

"Важко розцінювати не як загрозу, коли до українського кордону без пояснюваних причин стягуються сотні тисяч солдатів на танках і артилерійських установках", - додала міністр закордонних справ ФРН.

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Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, однак 16 листопада 2021 року була припинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію повинна дати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений.

В Україні попереджали, що Росія може використовувати газопровід як "зброю".