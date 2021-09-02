Раніше уряд встановив граничну ціну на послуги розподілу газу в розмірі 1,79 грн за 1 куб.метр на місяць без ПДВ.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) дала роз'яснення щодо того, чи планується в 2021 році черговий перегляд тарифів на розподіл газу.

Про це регулятор повідомив у відповіді на запит УНІАН.

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"Щодо питання, чи планується найближчим часом перегляд тарифів на розподіл газу, повідомляємо, що найближчим часом перегляд тарифів на послуги з розподілу газу на 2021 рік НКРЕКП не планується", - сказано в документі.

НКРЕКП і тарифи: що необхідно знати

Раніше НКРЕКП на своєму сайті оприлюднила проект документа, в якому запропонувала по-новому розраховувати тарифи на розподіл газу.

Згідно з проектом, при розрахунку тарифу на послуги розподілу газу до складу планованої річної тарифної виручки може включатися коригування, яке може мати як позитивне, так і від'ємне значення.

З січня 2021 року НКРЕКП підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 рази. Після цього на тлі зростання низки комунальних послуг в регіонах України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

У зв'язку з цим уряд встановив граничну ціну на послуги розподілу газу в розмірі 1,79 грн за 1 куб.м на місяць без ПДВ.

Автор: Ганна Бредіхіна