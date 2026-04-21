Українські атаки вдарили по експорту РФ, але нафтові доходи Москви зросли, - Bloomberg

Середній обсяг поставок "чорного золота" за останній тиждень зріс до 3,53 млн барелів на добу, що стало найвищим показником за місяць.

Росія відновила відвантаження нафти з ключових західних портів після тижнів перебоїв через удари українських дронів, що може призвести до зростання експорту. При цьому наслідки атак продовжують обмежувати постачання, пише Bloomberg.

За даними агентства, за чотиритижневим середнім показником експорт впав до 3,11 млн барелів на добу, що є найнижчим показником з серпня минулого року. Проте операції в портах у Приморську та Усть-Лузі на Балтійському морі, а також в Новоросійську на Чорному морі відновилися. І тому середній обсяг поставок за останній тиждень зріс до 3,53 млн барелів на добу, що стало найвищим показником з 22 березня.

Попри удари дронів, доходи Москви від нафти зросли через стрибок світових цін, спричинений війною на Близькому Сході. Додатковим фактором стало продовження США санкційного винятку, який дозволяє купувати російську нафту, завантажену до 17 квітня.

Відео дня

Окремо агентство зазначає, що нафтопереробні заводи Індії поспішали скуповувати російські барелі, які раніше "застрягли" в морі через санкції. Кількість такої нафти на танкерах скоротилася приблизно на 40 млн барелів від пікового рівня в середині січня, який складав близько 140 млн барелів.

Водночас частину морського експорту нафти може зменшити можливе відновлення поставок "чорного золота" трубопроводом до Угорщини через Україну. Йдеться про зниження обсягів морського експорту російської сирої нафти на 150-200 тисяч барелів на добу.

Щодо вартості експорту, середній дохід Росії від нафтових поставок за останній місяць оцінювався у 2,1 млрд дол. на тиждень. Ціна Urals у Балтійському регіоні зросла до 98,54 дол. за барель, а чорноморських партій до 96,86 дол.

Основним напрямком постачань є Азія. Обсяги, що прямують покупцям у регіоні, оцінюються у 2,93 млн барелів на добу. Включаючи ті, які не мають кінцевого пункту призначення.

Водночас поставки до Сирії, за даними Bloomberg, залишаються нульовими вже п’ятий тиждень поспіль.

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ

Як писав УНІАН, вітчизняні дрони систематично атакують російські НПЗ та нафтоекспортну інфраструктуру. Так, 18 квітня українські дрони вдарили по Новокуйбишевському НПЗ, який належить російському нафтовому гіганту "Роснефть". Внаслідок атаки на підприємстві почалася пожежа.

Вже 20 квітня наші БПЛА вдарили по одному з ключових нафтоекспортних портів на Чорному морі – Туапсе, а також завдали ураження по місцевому НПЗ. Після атак українських дронів на морський нафтоналивний термінал у Туапсе, кількість суден, що заходять у порт, скоротилася вдвічі за добу.

Видання Reuters писало, що Росія у квітні скоротила видобуток нафти через атаки українських дронів на її порти та нафтопереробні заводи, а також через припинення поставок нафтопровдом "Дружба".

