Для цього були використані нові системи від західних союзників.

Україна готується до нових можливих ударів Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляє Reuters, очікується, що новітніші комплекси ППО допоможуть мінімізувати шкоду.

Минулої зими РФ пошкодила близько половини української енергетичної інфраструктури, хоча більшість об'єктів вже відремонтовано. Україна вже зміцнила свою протиповітряну оборону новими системами від західних союзників, зокрема, нещодавно переданими Gepard.

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"Екіпажі українських систем ППО покладають сподівання на нове й краще озброєння, яке має допомогти втримати країну від скочування у темряву протягом другої зими російських ударів дронами й ракетами", - зазначається у повідомленні.

Представник ГУР Вадим Скібіцький наголошує, що загроза ударів залишається актуальною, а окупанти, ймовірно, знову використовуватимуть одночасно ракети і дрони, щоб ускладнити роботу ППО.

Підготовка до нового опалювального сезону

Енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.

Нещодавно в "Укренерго" розкрили, чому не можна сховати підстанції від ракет під землю. Проблема не тільки в тому, що це довго та дорого, а й у тому, що підземних підстанцій із напругою 750 кВ просто не існує.

За даними ГУР, в осінньо-зимовий період держава-агресор знову має намір атакувати нашу критичну інфраструктуру, зокрема енергосистему. Для цього росіяни накопичують озброєння та проводять розвідку для визначення пріоритетних об’єктів на території нашої держави.

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