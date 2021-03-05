Таке завдання перед собою ставить Кабмін до 2030 року.

Уряд у Національній економічній стратегії до 2030 року ставить завдання впровадити в Україні вільне формування цін на всі енергоресурси.

Про це сказано в тексті стратегії, розміщеному на урядовому порталі.

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У стратегії наголошується, що формування вільної ціни на енергоносії для всіх категорій споживачів з передбаченими ефективними механізмами підтримки незахищених верств населення є одним із завдань Кабміну.

Крім того, уряд має намір створити конкурентні ринки газу, електроенергії, теплової енергії, вугілля, нафти та нафтопродуктів.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

18 січня, Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

Кабінет Міністрів 3 березня 2021 року затвердив Національну економічну стратегію України до 2030 року.



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Автор: Бредіхіна Ганна