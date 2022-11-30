Водночас зазначається, що Україна має свої резерви, багато обладнання енергетики ремонтують власними силами.

Повністю відновити енергосистему України протягом зими буде неможливо.

Про це заявив голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус, повідомляє прес-служба Апарату ВР.

"Обладнання, яке знаходиться на складах у наших європейських партнерів, вже їде в Україну, його швидко передають. Однак протягом цієї зими відновити всі пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури неможливо. Українська енергосистема знаходиться під постійними обстрілами російських окупантів, в Європі немає такої кількості обладнання, яке вимагає Україна, для його виготовлення необхідно не менше шести місяців", - підкреслив він.

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Але в України є свої резерви, багато обладнання енергетики ремонтують власними силами. На сьогодні понад 75% потреб споживання електроенергії в країні покриваються, тільки 25% споживачів не має електроенергії, сказав Герус.

Російська атака на енергосистему України

23 листопада Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Багато регіонів залишилися без електро-, водо-, теплопостачання та зв'язку. Найгірша ситуація склалася у Києві та Одеській області.

Через пошкодження енергетичних об'єктів виник дефіцит електроенергії, у зв'язку з цим у регіонах запроваджено аварійні відключення електроенергії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі перед НЕК "Укренерго" стоїть завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів від електроенергії.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ситуація в енергосистемі покращується з кожним днем. Наразі фахівці займаються збільшенням обсягу генерації.

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