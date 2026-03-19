В Україні може виникнути дефіцит автогазу: що відбувається на ринку

В Україні може виникнути дефіцит скрапленого газу (LPG) на тлі глобальної енергетичної кризи та перебоїв із постачанням через перекриття Ормузької протоки. Як повідомляє Enkorr, постачальники не впевнені, що зможуть забезпечити поставки у квітні за економічно доцільною ціною.

Зазначається, що наразі ситуацію стримують старі контракти, оскільки поточний ресурс був закуплений ще до загострення ситуації на Близькому Сході. Через це внутрішні ціни в Україні поки нижчі за імпортні.

Втім, за даними Enkorr, з 12 до 19 березня середні гуртові ціни піднялися на 4 090 грн/т, до 79 190 грн/т.

За словами імпортерів, вартість польського газу на українсько-польському кордоні наразі стартує від 80 350 грн/т, однак наступні пропозиції очікуються вищими.

Різке зростання цін спричинили події 18 березня. Лише за день вартість великих партій пропану у північно-західній Європі (CIF ARA), на які орієнтуються польські трейдери, зросли на 83 дол./т (923 дол./т), бутану - на 70 дол./т (872 дол./т). З 10 березня котирування CIF ARA додали в середньому 195 дол./т.

При цьому альтернатив імпорту з Польщі майже немає. У країнах Балтії ресурсу бракує, а в Угорщині він обмежений у обсягах.

За останній тиждень через західний кордон в Україну надійшло всього 2,2 тис. тонн газу, тоді як у лютому цей показник становив близько 3,2 тис. тонн на тиждень.

Не менш напружена ситуація спостерігається також на морі. За підрахунками одного з трейдерів, до кінця березня українські порти недоотримають із запланованих обсягів близько 10 тис. газу, що є суттєвим обсягом для південного фронту імпорту.

Зі слів одного зі співрозмовників, на цьому тижні приймалися одні з останніх партії пального за старими цінами. Проте, за оцінками трейдерів, за нинішніх темпів імпорту дефіцит може почати проявлятися вже найближчими тижнями.

Очікується, що нові поставки будуть дорожчими на 100-150 дол./т. Водночас учасники ринку попереджають, що проблема вже не лише у цінах – все більше сумнівів викликає наявність обсягів.

Голова GT Group Владислав Колодяжний зазначив, що більш стрімке зростання пропану порівняно з нафтою свідчить про структурний дефіцит саме газової сировини, що гальмуватиме відкат цін у разі падіння нафти.

Через активізацію бойових дій на Близькому Сході та триваюче блокування стратегічно важливої Ормузької протоки ціни на нафту суттєво зросли, у порівнянні з кінцем лютого 2026 року. Так, ціна "чорного золота" марки Brent зранку 19 березня перевищила 110 доларів за барель.

19 березня середні ціни на пальне на АЗС в Україні продовжили зростати. Найбільше знову подорожчало дизельне пальне.

