Ескалація навколо Ірану дала новий імпульс цінам на нафту: аналітики дали сумний прогноз

Прямі удари по енергетичній інфраструктурі країн Перської затоки можуть призвести до стрибка цін на нафту марки Brent до 140-160 доларів за барель.

Ціни на нафту зранку 19 березня зросли. Котирування знову пішли вгору після ударів Ірану по енергетичних об’єктах на Близькому Сходу та атаки на найбільше в країні газове родовище "Південний Парс", повідомляє Reuters.

За даними порталу investing, станом на 10:06 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 6,25 доларів - до 113,63 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на понад долар - до 96,48 долара за барель.

У середу, 18 березня, компанія QatarEnergy заявила, що іранські ракетні удари по Рас-Лаффану, де розташовані основні потужності Катару з переробки СПГ, завдали "значної шкоди" її енергетичному хабу.

Зі свого боку Саудівська Аравія повідомила, що перехопила та знищила чотири балістичні ракети, запущені в напрямку Ер-Ріяда, а також запобігла спробі атаки безпілотника на газовий об’єкт.

Водночас Іран попередив про необхідність евакуації перед своїми атаками на кілька нафтових об’єктів у Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі. Видання зазначає, що удари Тегерану стали відповіддю на удари по енергетичній інфраструктурі у Південному Парсі та Асалуї.

За даними ізраїльських ЗМІ, Ізраїль та США атакували іранське газове родовище "Південний Парс". Втім, президент США Дональд Трамп заявив, що атакував родовище лише Ізраїль, а США та Катар до цього не причетні. Він додав, що Ієрусалим не буде здійснювати подальших атак на іранські об’єкти в Південному Парсі, якщо Тегеран не нападе на Катар.

Ринковий стратег інвестиційної платформи Moomoo ANZ Тіна Тенг очікує, що ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться на високому рівні, оскільки "нові удари Ірану по енергетичній інфраструктурі Близького Сходу посилюють регіональну напругу, при цьому немає жодних ознак деескалації конфлікту або найближчого відкриття Ормузької протоки".

Головний інвестиційний директор компанії Karobaar Capital LP Харіс Хуршид у коментарі Bloomberg додає, що прямі удари по енергетичній інфраструктурі країн Перської затоки можуть призвести до стрибка цін на нафту марки Brent до 140-160 доларів за барель.

Ситуація в Ірані та ціни на нафту - останні новини

Після початку війни на Близькому Сході та на тлі суттєвого обмеження постачання нафти через Ормузьку протоку ціни на "чорне золото" суттєво зросли. Вартість нафти марки Brent закріпилася на позначці понад 100 доларів за барель.

Разом з тим міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що через Ормузьку протоку не зможуть вільно ходити кораблі, які належать противникам Ірану та їхнім союзникам.

Зі свого боку генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс обговорює із союзниками розблокування Ормузької протоки.

