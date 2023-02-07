Виключення становлять Дніпропетровська та Донецька області, які долучаються до програми обміну ламп 9 лютого.

Відтепер обміняти лампи розжарювання на нові LED-лампи можна у відділеннях "Укрпошти" в містах та селищах міського типу по всій країні, окрім Дніпропетровської та Донецької областей, які долучаються до програми обміну ламп 9 лютого.

"А вже від сьогодні, 7 лютого програма ЄС та уряду по заміні ламп розжарювання на енергоощадні реалізується додатково ще у понад 1300 міських відділеннях "Укрпошти" (без урахування майже 900 відділень в обласних центрах, де лампи можна обміняти з 30 січня)", - йдеться в повідомленні прес-служби "Укрпошти".

Зазначається, що додатково до 4 млн ламп, які отримали обласні центри, ще близько 6 млн LED-ламп буде розподілено по решті міст та селищах міського типу. А вже до кінця лютого, завдяки пересувним відділенням "Укрпошти", лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні.

Відео дня

В прес-службі також відзначили, що станом на 7 лютого українці обміняли вже 1,5 млн старих ламп на нові. Так кияни обміняли вже понад 244 тис. ламп. Далі йдуть Дніпро – 133 тис., Харків – 94 тис., Львів – 97 тис., а також до міст-лідерів приєднались Запоріжжя та Черкащина, в яких на цей момент зафіксовано вже 90 тис. та 92 тис. обміняних ламп.

Програма з обміну старих лампочок на нові: подробиці

13 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит енергосистеми України могли б суттєво перекрити 50 мільйонів енергоощадних LED-ламп, придбання яких можуть профінансувати міжнародні партнери.

30 січня в Україні стартувала державна програма, в рамках якої кожен громадянин може замінити у відділеннях "Укрпошти" п’ять старих ламп розжарювання на таку ж кількість LED-ламп.