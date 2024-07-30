Київ очікує, Братислава активує відповідний механізм в Угоді про асоціацію з Євросоюзом.

Україна гарантує транзит нафти компаніям, які не підпадають під санкції, і готова вирішувати питання транзиту зі Словаччиною відповідно до угоди про асоціацію з ЄС. Про це з посиланням на заступника Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Романа Андарака повідомляє Reuters.

Агенція нагадує, що наприкінці червня Україна запровадила санкції проти однієї з найбільших російських нафтових компаній, заборонивши їй будь-яку діяльність на території України та перекривши надходження її нафти на НПЗ Словаччини та Угорщини.

У понеділок прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припинить постачання дизельного палива в Україну, якщо Київ не відновить надходження нафти з російського "‎Лукойла".

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За словами Романа Андарака, Україна "готова до вирішення можливих проблемних питань", якщо Словаччина активує відповідний механізм в Угоді про асоціацію з Євросоюзом. "На сьогодні це не зроблено", – додав заступник Міністра.

Нафта розбрату

Нагадаємо, стало відомо, що в Євросоюзі не підтримали Угорщину та Словаччину у суперечці з Україною щодо російської нафти. За словами комісара ЄС з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, Брюсселю потрібно більше часу для того, щоб оцінити правову ситуацію.

Раніше УНІАН писав, що Угорщина та Словаччина не змогли зменшити залежність від Москви в енергетичних питаннях, але тепер хочуть допомоги Брюсселя в питання відновлення постачання російської нафти через територію України. Це викликає роздратовання серед дипломатів ЄС.

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