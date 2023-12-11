В нашій державі можливості електростанцій щодо збільшення виробництва електроенергії все ще сильно обмежені, зазначили в "Укренерго".

Через бойові дії, технічні причини та негоду знеструмлено 491 населений пункт, внаслідок нічного обстрілу столиці без електроенергії залишилось 120 споживачів, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

"Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається", - йдеться у повідомленні. Втім, за даними НЕК "Укренерго", сьогодні в енергосистемі знову є дефіцит потужностей. Причини - недостатній обсяг генерації на тлі високого рівня споживання в країні.

"Можливості електростанцій щодо збільшення виробництва електроенергії все ще сильно обмежені. Сьогодні одразу три енергоблоки не включились в роботу у визначений час через продовження терміну аварійного ремонту. На інших блоках теплоелектростанцій тривають аварійні та планові ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні", - повідомляє енергокомпанія.

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За даними "Укренерго", споживання перевищує прогнозний рівень на 2,2%. Це еквівалентно роботі щонайменше двох додаткових блоків теплових електростанцій, потужностей яких наразі немає в наявності.

"Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію", - наполягають енергетики.

Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі "Укренерго" змушена залучити аварійну допомогу від Румунії та Польщі.

Ракетний удар по Києву - сьогодні це варто знати

Сьогодні о 4 годині ранку в Києві прозвучала серія вибухів, після чого була оголошена повітряна тривога. Вранці Повітряні сили повідомили, що близько 4 ранку 11 грудня російські окупанти вдарили по Київській області вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо - із Брянської області РФ.

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, внаслідок ворожої атаки цієї ночі падіння уламків зафіксовано в Дарницькому районі Києва. За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено вікна приватного будинку. Виявлено чотирьох потерпілих.

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