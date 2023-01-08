В компанії повторили заклик розумно споживати електроенергію.

Рівень дефіциту електроенергії в енергосистемі України зріс на тлі збільшення споживання.

Як зазначили в "Укренерго", до цього призводить стійка морозна погода (у порівнянні з більш теплою минулою неділею).

"Для забезпечення балансу виробництво-споживання до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються", – зазначили в компанії.

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Нагадаємо, днем раніше ліміти споживання діяли на дві години менше – з 10:00 до 23:00. В "Укренерго" повторили заклик розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергов, бо ж це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

Ситуація в енергосистемі України

Російська Федерація завдала 11 масованих атак по енергосистемі України, що призвело до пошкодження половини енергетичних об’єктів нашої країни. В областях застостосовуються планові відключення світла та діють ліміти споживання електроенергії, перевищення яких призводить до аварійних відключень.

У нічний час електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання, тому зазвичай ліміти споживання вночі не встановлюються. Втім ситуація може змінитися, попереджав ДТЕК.

Про погіршення ситуації із відключенням світла попереджали і в "Укренерго". Там наголошували, що вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке зараз енергосистема не в змозі покрити в повному обсязі.

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