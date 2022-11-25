Це перші офіційні зображення пошкодженого трубопроводу, зняті в економічній зоні Данії.

У четвер данське телебачення спустило підводний дрон і зняло на відео пошкоджену частину "Північного потоку-2". Це перші офіційні записи пошкоджень газопроводу в економічній зоні Данії.

Як повідомляє телеканал TV2, він тижнями чекав дозволу від влади Данії на занурення та зйомку. Команда вирушила до газопроводу з містечка Ренне на місце пошкоджень. Канал запустив з човна дрон для підводної зйомки, на яку знадобилося п’ять годин.

Зазначається, що лише тепер завдяки кадрам, знятим дроном TV 2, громадськість може побачити руйнування на трубопроводі, яких він зазнав 26 вересня о 02:03 ночі.

Відео дня

Пошкодження "Північного потоку" у вересні 2022: що відомо

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. Тоді ж тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2".

Повідомлялося, що причина неполадки - діра в трубі. Раніше шведський прокурор, який веде розслідування пошкоджень газопроводів, заявив, що це - диверсія.

У Кремлі, своєю чергою, цілком очікувано вибухи назвали "актом міжнародного тероризму".

Вас також можуть зацікавити новини: