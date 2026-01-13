Ситуація зі світлом на Правому березі Києва погіршилася: в ДТЕК розкрили наслідки удару РФ

Енергетики запевнили, що мають достатній запас обладнання та матеріалів для ремонтів.

Ситуація на Правому березі Києва після останніх ударів Росії погіршилася. Про це розповів керівник департаменту з експлуатації високовольтних мереж ДТЕК Київські електромережі Олександр Кожухар в ефірі "Київ24".

Він повідомив, що за минулі декілька днів ворог неодноразово обстрілював електричні мережі та енергооб'єкти різного призначення в Києві та регіоні. за його словами, пошкоджена високовольтна лінії київських електричних мереж та трансформаторна підстанція середньої напруги.

"У звязку з цим ситуація в електропостачанням залишається складною. Ремонті бригади працюють фактично в режимі 24/7 для відновлення електропостачання та ремонту пошкоджених обєктів, щоб повернути світло людям", - зазначив енергетик.

При цьому він вказав, що до цієї ночі ситуація на Лівому березі столиці була складнішою, ніж на Правому.

"На Лівому березі діяли екстрені відключення і світло подавали зав схемою в середньому 3 години світло є, а 7 немає. На правому березі діяли стабілізаційні графіки за командою НЕК "Укренерго". Після нічних обстрілів ситуація погіршилася і на Правому березі", - констатував Кожухар.

Водночас він запевнив, що ремонтні бригади мають все необхідне для проведення робіт.

"Ми готувалися до подібних ситуацій, тому маємо запас обладнання та матеріалів. Наразі ситуація з резервами нормальна. Після обстрілів відновлення електропостачання потребує часу, а також даються взнаки складні погодні умови та зростання навантаження через низькі температури", - підсумував представник компанії ДТЕК.

Зранку 13 січня по всій столиці та частині Київщини були застосовані аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Причина відмови від погодинних графіків комплексна – до наслідків ракетно-дронової атака ворога на енергооб’єкти додалися сильний мороз та негода на Київщині.

