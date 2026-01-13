Київ і 7 областей без світла: у Міненерго розповіли про наслідки нічної атаки Росії

Через несприятливі погодні умови знеструмлені 17 населених пунктів у Чернігівській та Закарпатській областях.

Вночі Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру низки регіонів України. Внаслідок обстрілів на ранок знеструмлені споживачі у місті Київ та семи областях України.

Як розповів на брифінгу заступник міністра енергетики Олександр Вʼязовченко, без світла перебувають мешканці Київської, Одеської, Харківської, Дніпропетровської, Донецькій, Чернігівської та Запорізької областей.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. При цьому через несприятливі погодні умови знеструмлені 17 населених пунктів у Чернігівській та Закарпатській областях.

"Наразі в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області застосовуються аварійні знеструмлення. На їхню тривалість може впливати суттєве зниження температури повітря", - наголосив Вʼязовченко.

Заступник міністра додав, що через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами, оператори систем розподілу у Києві та Київській області, в Одеській області та у місті Дніпро вимушено застосовують мережеві обмеження, а раніше опубліковані графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація наразі найскладніша через постійні обстріли.

Зранку 13 січня по всій столиці та частині Київщини були застосовані аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Причина відмови від погодинних графіків комплексна – до наслідків ракетно-дронової атака ворога на енергооб’єкти додалися сильний мороз та негода на Київщині.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що найскладніша ситуація зі світлом в Україні залишалася в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах.

