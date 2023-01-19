Найскладніша ситуація - у вечірній пік споживання, коли генерація покриває лише три чверті потреб.

Споживання електроенергії прогнозується дещо меншим через теплу погоду, але дефіцит зберігається.

"Споживання електроенергії: прогнозується дещо меншим, ніж у середу, через теплу погоду. Але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік, коли генерація може покрити тільки три чверті споживання", - повідомила НЕК "Укренерго" у Telegram.

В компанії нагадують, що причина дефіциту - це російські ракетні та дронові атаки, які пошкодили електростанції (генеруючі потужності) та високовольтну мережу. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

Відео дня

"До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - додали в "Укренерго".

Також, вчора, 18 січня, "Укренерго" завершило ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Також відновили пошкоджену лінію електропередачі, яка з’єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України, забезпечує її живлення, запобігаючи аварії.

Масовані удари Росії і ситуація в енергосистемі України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак Росії та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Крім цього, більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем росіян. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Також на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.