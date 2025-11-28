Причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти України.

В суботу, 29 листопада, в усіх регіонах нашої країни застосовуватимуться заходи обмеження споживання.

Про це повідомили у національній енергетичній компанії "Укренерго".

Причина запровадження обмежень - наслідки ворожих атак на енергетичні об’єкти України.

Відео дня

В "Укренерго" оприлюднили час і обсяг застосування обмежень:

графіки погодинних відключень ддя населення - з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

графік обмеження потужності для промислових споживачів - з 00:00 до 23:59.

В енергетичній компанії нагадали, що час та обсяг відключень світла можуть змінитися. Фахівці радять стежити за інформацією на сторінках відповідних обленерго.

Ситуація в енергосистемі Україні - останні новини

Раніше у компанії "Укренерго" повідомили, що за умови відсутності нових обстрілів енергетики графіки відключень для більшості регіонів України можуть пом’якшити. Втім, пощастить не усім, адже є регіони, які більше постраждали внаслідок ворожих атак.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, масовані атаки по енергетичній системі України не впливають на ситуацію на фронті. На його думку, росіяни чинять терор проти цивільних міст.

Вас також можуть зацікавити новини: