'Укрзалізницю', 'Нафтогаз' та 'Укроборонром' зобов’язали поділитися світлом з людьми

Денис Шмигаль заявив, що Україна нарощує імпорт електроенергії з ЄС.

"Укрзалізниця", НАК "Нафтогаз України" та концерн "Укроборонпром" мають невідкадно збільшити імпорт електроенергії до 50% від власних потреб для перерозподілу електроенергії на користь людей. Про це під час години запитань до уряду заявив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Укрзалізниці", "Нафтогазу", "Укроборонпрому" доручено терміново забезпечити купівлю імпортованої електроенергії в обсягах не менше 50% від їхнього власного споживання для того, щоб аби якомога більше енергії власного виробництва віддати людям", - зауважив міністр.

Він зазначив, що Україна нарощує імпорт електроенергії з Європейського Союзу і має для цього усі можливості.

"Наразі максимальна потужність імпорту становить 2,3 ГВт", - вказав Шмигаль.

Він додав, що найближчими днями Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), підвищить прайс-кепи для денних годин – граничні ціни на ринку електроенергії. За словами Шмигаля, це має дозволити збільшити імпорт з Євросоюзу.

"У нас зараз перекіс: на нічні години імпорт закуповується в повному об'ємі, а вдень, на жаль, імпортується менше 30% від фізичних спроможностей", – сказав міністр енергетики.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

З настанням нового року Росія не припинила удари по енергосистемі України. В перший день 2026 року ворог вкотре атакував дронами енергооб’єкти, внаслідок чого у Волинській, Одеській і Чернігівській областях значна кількість споживачів тимчасово залишилася без світла.

Протягом останнього тижня ворог активізував удари по енергетиці Києва. Зокрема, нещодавно росіяни атакували найбільші столичні теплоелектроцентралі – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, – залишивши без тепла половину Києва. Через наслідки ракетно - дронових атак у Києві та частині Київщини запроваджено екстрені відключення, які досі не скасовано.

Втративши частину генерації Україна змушена збільшувати імпорт електроенергії з ЄС. З 1 грудня максимальний місячний ліміт імпорту електроенергії з Єворосоюзу зріс до 2300 МВТ, а з 1 січня – 2450 МВТ.

