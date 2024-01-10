Зростання розробки нових свердловин відбувається, незважаючи на тиск західних країн на енергетичну галузь країни.

У 2023 році Росія другий рік поспіль демонструвала рекордні темпи буріння нафтових свердловин, що є ще одним доказом стійкості країни до західних санкцій.

Бум активності супроводжувався відновленням як обсягів, так і вартості російського експорту нафти. Це демонструє, що видобувна промисловість країни є ключовим джерелом фінансування війни президента Володимира Путіна в Україні, пише Bloomberg.

"Росія є значно більш незалежною у сфері нафтогазових послуг, ніж прийнято вважати", – заявив аналітик нафтогазового сектору московської компанії BCS Global Markets Рональд Сміт.

Відео дня

Видання пише, що за 11 місяців 2023-го РФ пробурила нафтових свердловин загальною глибиною 28 100 кілометрів, наближаючись до минулорічного пострадянського рекорду. Такі темпи також можуть вказувати на деякі довгострокові проблеми. Так, новим проектам легше адаптуватися до нових обставин.

"Зростання відбувається, незважаючи на тиск західних країн на енергетичну галузь країни, яка є ключовим джерелом фінансування війни. Сектор став об'єктом санкцій, починаючи від заборони імпорту та обмеження цін і закінчуючи забороною на експорт технологій", – вказує автор статті.

За його словами, дані свідчать про те, що обмежувальні заходи значною мірою провалилися. Вихід великих західних нафтосервісних компаній мав мінімальний вплив, оскільки в основному залишив недоторканими їхні місцеві "дочки".

"Лише близько 15% внутрішнього ринку буріння в країні залежить від технологій з так званих недружніх країн", – підкреслила віце-президент з питань розвідки та видобутку дослідницької компанії Rystad Energy A/S Дар'я Мельник.

В Bloomberg додали, що рекордні показники буріння є ознакою стійкості Росії до санкцій, але такі темпи також несуть у собі застереження. У 2023 році буровий бум супроводжувався скороченням видобутку. Це свідчить про те, що високий рівень активності необхідний просто для підтримки видобутку.

"Основною причиною зростання обсягів буріння в Росії є необхідність запуску нових свердловин. Нові свердловини доводиться бурити, оскільки нинішні родовища виснажуються", – зазанчив директор центру досліджень та аналітики компанії "Яков і Партнери" Геннадій Масаков.

В Фонді Карнегі у Берліні вважають, що виснаження родовищ має компенсуватися або новим бурінням на існуючих, або новими проектами. Останнє може бути проблематичним, тому що довоєнні заплановані розробки на нових родовищах були задумані з урахуванням західних технологій.

За словами Масакова, технологічної незалежності, досягнутої російськими буровиками, буде достатньо для підтримки стабільного видобутку в середньостроковій перспективі. Проте з часом ефективність російських бурових робіт знизиться, що може призвести до втрати до 20% національного видобутку, якщо розробка невикористаних запасів стане економічно невигідною.

Нафтогазові доходи РФ

Раніше УНІАН писав, що приблизно третина надходжень федерального бюджету РФ покривається нафтогазовими доходами. Рівень залежності російського бюджету від вказаних надходжень не змінився.

В Конгресі США заявляли, що стеля цін на російську нафту не працює. Група конгресменів Палати представників звернулась з листом до радника з національної безпеки США Джейка Саллівана з пропозицією посилити енергетичні санкцій проти РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: