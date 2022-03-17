Пошкоджені ділянки газорозподільних мереж відремонтували.

У Лисичанську відновилося газопостачання.

Про це інформує прес-служба Оператора ГТС України на своїй сторінці у Facebook.

"Місто Лисичанськ знову з газом: проведені ремонти пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів ділянок газорозподільних мереж дозволили відновити транспортування газу до міста. Фахівці Оператора ГТС України продовжують роботи з відновлення транспортування газу на інших ГРС в Донецькій області, що були відключені через військові дії", - йдеться в повідомленні.

Водночас відключеними через бойові дії залишаються 42 ГРС з 1395. Для ліквідації наслідків обстрілів співробітники Оператора ГТС вимушені чекати на припинення бойових дій, зазначає оператор.

Оператором ГТС України за минулу добу магістральними газогонами було спрямовано 95,1 млн кубометрів газу для потреб України, додала прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, в України зараз через бойові дії близько 250 тисяч споживачів залишились без газопостачання.

Місто Лисичанськ Луганської області втратило газопостачання, коли нічний обстріл пошкодив газорозподільні мережі перед головним газорозподільним пунктом міста.

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