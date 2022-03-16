24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / фото УНІАН, Володимир Гонтар
Близько 250 тис. споживачів в Україні відключені від газу.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в прямому ефірі Ukraine Media Center.
"Нас зараз більше турбують ті газопроводи, які постачають газ вітчизняним споживачам. Сьогодні, на жаль, у нас десь близько 250 тис.відключених від газу споживачів", - сказав він.
Також, міністр зазначив, що зараз існують деякі труднощі з тим, щоб відновити газопостачання.
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