Міністр зазначив, що зараз існують деякі труднощі з тим, щоб відновити газопостачання.

Близько 250 тис. споживачів в Україні відключені від газу.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в прямому ефірі Ukraine Media Center.

"Нас зараз більше турбують ті газопроводи, які постачають газ вітчизняним споживачам. Сьогодні, на жаль, у нас десь близько 250 тис.відключених від газу споживачів", - сказав він.

Також, міністр зазначив, що зараз існують деякі труднощі з тим, щоб відновити газопостачання.

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