Компаніям буде запропоновано повернути частину свого прибутку вище середнього показника за останні чотири роки.

Міністри енергетики Європейського Союзу планують ухвалити пакет заходів, включаючи непередбачений податок на прибуток компаній, що працюють на викопному паливі.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами представників Міністерства енергетики Франції, в рамках угоди компаніям буде запропоновано повернути частину свого прибутку вище середнього показника за останні чотири роки.

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Двома іншими основними елементами плану є тимчасове обмеження доходів виробників електроенергії, таких як Вітряні, сонячні та атомні компанії, а також зобов'язання для 27 країн ЄС щодо скорочення споживання електроенергії в години пік.

Як пише видання, ці заходи, однак, не нададуть негайного впливу на ціни на газ, які зашкалювали, коли Росія скоротила свої поставки.

"Це тільки перша частина головоломки й негайне виправлення", - сказав міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела, який головував на зустрічі в Брюсселі.

"Ми не повинні зупинятися на досягнутому, ми знаходимося в енергетичній війні з Росією, наближається зима. Нам потрібно діяти зараз... Зараз значить зараз. Тепер не через тиждень і вже точно не через місяць", - сказав він.

Видання також нагадує, що група з 15 країн-членів закликала Європейську комісію — виконавчий орган ЄС — якомога швидше запропонувати обмеження оптової ціни на газ, щоб допомогти домогосподарствам і підприємствам, які намагаються звести кінці з кінцями.

"Обмеження цін, яке з самого початку вимагалося все більшою кількістю держав-членів, є єдиним заходом, який допоможе кожній державі-члену пом'якшити інфляційний тиск, керувати очікуваннями та забезпечити основу для потенційних перебоїв з постачанням, а також обмежити додатковий прибуток у секторі", — сказали вони.

Європейська комісія у своєму аналізі попередила, що таке обмеження може послабити здатність блоку забезпечувати постачання газу на світовий ринок. Але вона відкрита для ідеї введення верхньої цінової межі на російський газ, щоб пом'якшити наслідки кризи, і при цьому вести переговори про нижчу ціну на газ з іншими постачальниками.

"Ми ведемо переговори з нашими надійними постачальниками трубопровідного газу. Якщо це не принесе результатів, то можливий ціновий стелю. Росія не надійний партнер. Насправді це джерело проблеми", - сказала Кадрі Сімсон, комісар ЄС з енергетики.

За даними Єврокомісії, поставки російського газу в ЄС з січня по серпень цього року скоротилися на 37%.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

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