Греція, Італія, Бельгія, Франція та ще одинадцять країн направили лист з відповідними вимогами комісару ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.

15 країн Європейського Союзу закликали до встановлення верхньої межі цін на газ для всього ЄС.

Про це повідомляє Spiegel.

Як пише видання, Греція, Італія, Бельгія, Франція і ще одинадцять країн направили лист з відповідними вимогами комісару ЄС з енергетики Кадрі Сімсон. У ньому уряди закликають Комісію ЄС негайно представити пропозицію щодо максимальної ціни на газ. Це має стосуватися поставок газу з-за кордону, таких як імпорт з Росії та інших країн, а також до угод в оптових центрах в межах ЄС.

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Штати залишили відкритим питання про те, як це може виглядати в конкретному плані та наскільки високою має бути планка, проте запропонували спочатку зняти надмірний прибуток нафтогазових компаній і багатьох виробників електроенергії та направити ці гроші на потреби споживачів.

На думку влади та економістів, ціновий ліміт був би ще більш радикальним втручанням в ринок. Є побоювання, що це призведе до того, що треті країни будуть поставляти менше газу або взагалі не поставляти його в країни ЄС, а замість цього продавати його десь ще, наприклад, в Азії.

Однак у своєму листі штати стверджують, що обмеження цін може стримувати інфляційний тиск і разом з тим управляти очікуваннями. "Його можна спроектувати таким чином, щоб гарантувати безпеку поставок і вільний потік газу всередині Європи, і разом з тим досягти нашої спільної мети щодо скорочення попиту на газ", — пишуть держави.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

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