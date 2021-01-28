Думка Міжнародного валютного фонду щодо державного регулювання цін на ринку енергоресурсів не повинна впливати на український уряд, вважають депутати.

Депутатська група «Партія «За майбутнє» у Верховній Раді вимагає від уряду відновити пільги на електроенергію при споживанні до 100 кВт та врахуватих питання багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу, а також мешканців 30-кілометрової зони Чорнобильської АЕС. Про це заявив співголова фракції Тарас Батенко під час обговорення проєкту Постанови 4650 «Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги».

«Ми наполягаємо на тому, щоб питання відновлення пільг щодо вартості електроенергії при споживанні до 100 кВт було повернуте і виконане урядом. Крім того, необхідно врахувати питання споживання електроенергії багатодітними, прийомними сім‘ями, дитячими будинками сімейного типу, а також мешканцями 30- кілометрової зони Чорнобильської АЕС», - заявив Тарас Батенко.

Він підкреслив, що думка Міжнародного валютного фонду щодо державного регулювання цін на ринку енергоресурсів не повинна впливати на український уряд.

«За офіційною статистикою Інституту демографії, станом на середину 2020 року нараховувалося близько 51% громадян, які живуть за межею бідності. Тобто понад половина населення України. Ми переконані, що після двох невдалих локдаунів, щодо ефективності яких можна довго сперечатися, цей відсоток значно підвищився. У нас немає доброчесності ринку газу. І те, що уряд намагається ввести сьогодні державне регулювання цін на ринку енергоресурсів, безумовно, є правильним рішенням. І нас не цікавить стосовно цього думка Міжнародного валютного фонду. Сьогодні в залі мав би бути присутній уряд у повному складі, який повинен це чути, бо ми живемо в парламентсько-президентській країні. І люди чекають від нас вирішення проблеми», - заявив співголова депутатської групи «Партія «За майбутнє».

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Автор: УНІАН