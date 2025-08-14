Хоча всі 6 енергоблоків перебувають у стані холодної зупинки, вони все ще потребують води для роботи систем безпеки.

МАГАТЕ констатує погіршення ситуації з водопостачанням на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції, повідомляє офіційний сайт регулятора.

Зазначається, що хоча шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки з весни 2024 року, але вони все ще потребують води для роботи систем безпеки, активних зон реакторів та басейнів збереження відпрацьованого ядерного палива.

"Команда відзначила зростаючі виклики, пов'язані із забезпеченням надійного постачання охолоджуючої води для шести реакторів та їхніх систем безпеки в стані холодної зупинки, особливо за нинішніх спекотних погодних умов, коли рівень випаровування є високим", - констатують експерти за підсумком двотижневого моніторингу.

У МАГАТЕ також додали, що ситуація із зовнішнім електропостачанням ЗАЕС залишається вразливою. В агенції нагадали, що 7 травня станція втратила зв'язок з останньою резервною лінією електропередач 330 кВ, що залишилася, і тепер залежить від єдиної лінії 750 кВ.

Також експерти МАГАТЕ під час обходу помітили обгорілі дерева поблизу градирень.

Запорізька АЕС - останні новини

12 серпня стало відомо про задимлення в районі Запорізької АЕС. За даними Міненерго, чорний стовп диму спостерігався поблизу вантажного порту.

Це далеко не перший інцидент на території ЗАЕС після її окупації РФ. 3 серпня МАГАТЕ заявило про вибухи і задимлення в районі одного з допоміжних обʼєктів який знаходиться поруч із майданчиком.

Разом з тим, на початку червня у Росії заявили, що знайшли спосіб як вирішити проблему з водопостачанням Запорізької АЕС. Потенційно це може бути кроком до перезапуску станції.

