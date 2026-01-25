Росія хоче ділити електроенергію Запорізької АЕС з Україною, - Politico

Більша частина переговорів цього тижня була присвячена питанню про те, хто контролюватиме ЗАЕС.

Російська сторона під час переговорів в Абу-Дабі просувала ідею про те, що електроенергія з Запорізької АЕС повинна ділитися між Росією і Україною. Про це пише Politico, посилаючись на заяви американських чиновників.

Як пише видання, більша частина переговорів цього тижня була присвячена економіці, а також питанню про те, хто контролює Запорізьку атомну електростанцію в Україні, яка окупована російськими військами.

"Угоди досягнуто не було, але Москва виступає за те, щоб Україна і Росія ділили між собою електроенергію, вироблену цією станцією, яка є найбільшою в Європі", - зазначає видання.

Відео дня

Також один з чиновників підкреслив, що обидві сторони починають уявляти, що вони можуть отримати від миру - "наприклад, план процвітання для України, деякі можливості для Росії укладати ділові угоди зі Сполученими Штатами Америки".

Запорізька АЕС - що з нею відбувається

Раніше повідомлялося, що російські війська перетворили тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію на майданчик для військової техніки та навчальний полігон для пілотів БПЛА.

Статус цієї атомної станції, яка є найбільшою в Європі, відіграє велику роль у мирних переговорах. Україна виступає проти спільного управління ЗАЕС, оскільки це означатиме контроль над електростанцією з боку Росії. Відомо, що Сполучені Штати також проявили інтерес до станції, розглядаючи ЗАЕС як можливість просувати американські економічні інтереси в мирній угоді.

Вас також можуть зацікавити новини: