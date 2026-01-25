У США вважають, що тільки їхні гарантії безпеки справді потрібні Україні, - Politico

Чиновники США відзначили, що "зараз між Європою і Росією немає великої довіри".

Під час тристоронніх переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі про припинення вогню обговорювалися економічні та військові питання, а також питання про те, яка частина української території залишиться під контролем Росії після війни. Як пише Politico, при цьому одним з головних каменів спотикання в переговорах стали західні гарантії безпеки для України в будь-якому післявоєнному сценарії.

Один з чиновників США в коментарі виданню підкреслив, що найбільш важливими є американські гарантії безпеки.

"Зусилля Коаліції бажаючих хороші. У них було кілька вертольотів, кілька військовослужбовців і кілька гарантій тут і там, але якщо ви поговорите з українцями, то зрозумієте, що насправді важливі саме американські гарантії безпеки", - заявив він.

Американські чиновники також заявили, що більша частина переговорів цього тижня була присвячена економіці, а також тому, хто контролює Запорізьку атомну електростанцію України, яка окупована російськими військами.

"Обидві сторони починають уявляти, що вони можуть отримати від світу, наприклад, план процвітання для України, деякі можливості для Росії укладати ділові угоди зі Сполученими Штатами Америки", - сказав другий чиновник.

Він також підкреслив, що "зараз між Європою і Росією немає великої довіри".

"Але ми хочемо створити основу, яка покладе початок новій парадигмі, яка дозволить почати зміцнювати довіру, демонструючи реальну деескалацію", - підкреслив він.

Переговори в Абу-Дабі – останні новини

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф оцінив як "дуже конструктивні" тристоронні переговори України, Росії та Сполучених Штатів Америки, які відбулися в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Раніше Axios писало, що на думку чиновників США, після переговорів з'явилася реальна можливість для особистої зустрічі Зеленського з Путіним.

