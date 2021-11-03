Введення газопроводу в експлуатацію залежить від ситуації в Європі.

Сертифікація російського газопроводу "Північний потік-2" може затягнутися. Його введення в експлуатацію залежить від ситуації у сфері енергетики в Європі.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що сертифікація німецьким регулятором російського газопроводу може тривати до 8 травня наступного року. Згідно з європейським законодавством, саме до цієї дати Німеччина та Єврокомісія можуть розглядати це питання.

"Російському "Північному потоку-2" може знадобитися ще кілька місяців...трубопровід може бути схвалений лише 8 травня, якщо регулятивні органи будуть використовувати весь відведений на цей час", - йдеться в повідомленні.

Читайте також Росія одразу на півроку закрила можливість збільшення транзиту через українську ГТС "Північний потік-2": Що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску. В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Радник Державного департаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштайн заявив, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" може затягнутися до весни 2022 року.

27 жовтня 2021 року Україна прокоментувала сертифікацію"Північного потоку-2".

Автор: Анастасія Горбачова