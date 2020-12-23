Напередодні "Енергоатом" планово відкрив перший пусковий комплекс Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

З наступного року Україна більше не платитиме Росії 200 мільйонів доларів за зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС – завдяки запуску централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні (ЦСВЯП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив тимчасово виконуючий обов'язки президента Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін під час запуску першого пускового комплексу ЦСВЯП.

"Сьогодні ми платимо Росії від 150 до 200 мільйонів доларів на рік за вивезення відпрацьованого ядерного палива з наших атомних станцій – Рівненської, Хмельницької та Південно-Української. На Запорізькій станції є своє сховище", - пояснив глава Енергоатому.

Він додав: згідно з договором з Російською Федерацією, українське відпрацьоване ядерне паливо, яке до нинішнього року вивозилося на переробку і тимчасове зберігання в РФ, Україна зобов'язалася забрати після закінчення 50-річного терміну.

Керівник "Енергоатому" сподівається, що незабаром у світі та в Україні з'являться технології переробки, які дозволять зняти питання зі зберіганням відпрацьованого ядерного матеріалу.

"Зараз і в Україні, і у світі тільки починаються роботи з вивчення технологій переробки ядерного палива. У відпрацьованому паливі дуже багато різних елементів, які можуть використовуватися і після переробки, але потрібна технологія, щоб виділити ці елементи, які накопичилися за час, поки паливо стояло в реакторі, - розповів Петро Котін. - Ми сподіваємося, що ця технологія у нас буде, і тоді ми зможемо не просто зберігати, а й переробляти його".

Що цьому передувало

22 грудня за участі керівництва НАЕК" Енергоатом " та представників компаній, які брали участь у реалізації проекту, відбулося відкриття першого пускового комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

На ЦСВЯП завершено спорудження всіх будівельних конструкцій та інфраструктури з прийому і зберігання відпрацьованого ядерного палива, а також самого майданчика, на якому будуть розміщуватися контейнери з відпрацьованим ядерним паливом. Почалися пусконаладка і випробування обладнання, наданого американською компанією Holtec International. Експлуатація першого пускового комплексу стартує в травні 2021 року - після завершення будівництва 43 – кілометрової залізничної гілки Вільча - Янів. Вона має з'єднати ЦСВЯП із залізничною мережею України. Решта 14 пускових комплексів сховища добудують до 2040 року – це відбуватиметься паралельно із заповненням майданчика сховища контейнерами з ВЯП.

При будівництві ЦСВЯП були використані власні кошти НАЕК "Енергоатом", а також кредитні кошти Bank of America Merill Lynch. На завершення першого пускового комплексу витрачено 2 мільярди гривень, загальна вартість спорудження 15-ти пускових комплексів розрахована на рівні 37 мільярдів гривень.

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Автор: УНІАН