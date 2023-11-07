Відповідний указ № 737/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2023 року "Про додаткові заходи щодо посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року".

Відповідний указ №737/2023 оприлюднено на сайті глави держави. Указом затверджено низку заходів щодо погашення заборгованостей на ринках електроенергії та газу, розвитку та стимулювання альтернативної енергетики, створення маневрових потужностей для об'єктів енергетики, обмеження експорту українського газу та нарощування імпорту з нетрадиційних для України напрямків тощо.

Кабінету міністрів доручено в місячний термін:

знайти рішення для погашення заборгованості за спожиту електричну енергію державних та/або комунальних підприємств критичної інфраструктури, а також бюджетних установ;

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збільшити пропускну спроможність потужностей газотранспортної системи України для забезпечення імпорту природного газу та його накопичення в підземних сховищах газу;

забезпечити державну підтримку національних підприємств-виробників енергетичного обладнання та машинобудування;

реконструювати теплоелектроцентралі "Нафтогазу України" з метою створення високоманеврених потужностей;

організувати гарантовані поставки вуглеводнів в Україну з Каспійського регіону;

запровадити державне стимулювання будівництва об'єктів розподіленої генерації в територіальних громадах;

запровадити мобільну генерацію для забезпечення збільшення маневрових потужностей та покриття аварійної потреби в електропостачанні в окремих енерговузлах та районах.

Енергосистема України

За словами начальниці прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, росіяни накопичують високоточні ракети для ударів по об'єктах критичної інфраструктури восени-взимку.

Станом на 15 вересня 2023 року повідомлялося про те, що Україна готова до зими на 80%. Після масованих обстрілів з боку росіян минулої зими, вже відновлено більшість об'єктів енергетики.

У жовтні 2023 року Укренерго повідомляло про те, що енергосистема України витримає найхолодніший день зими за однієї умови. Повідомлялося, що зимове споживання електроенергії реально забезпечити, якщо не буде обстрілів.

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