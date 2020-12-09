Тетяна Кощук

В Литві нещодавно вирішили підняти акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) на 65%. І розуміючи, що це занадто жорсткий варіант, місцевий парламент поки навіть не планує подальших підвищень акцизу в наступні роки.

А от в Україні пропонують підвищити акциз на ТВЕНи відразу на 200%, а далі ще щороку – по 30%. І цю ініціативу ще й критикують – мовляв, «дуже м’який підхід».

Може така різниця у ставленні до бізнесу і пояснює, чому в рейтингу Doing Business, Литва посідає 11-е місце, а Україна – лише 65-те.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики таки вирішив пом’якшити раніше прийняті норми про різке – відразу на 320% - підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

Звичайно, пом’якшення не таке вже й кардинальне – з 320 до 200% (тобто все одно акциз зросте відразу втричі) плюс потім щороку додаткове підвищення на 30%.

Утім навіть такий невеликий крок у бік поступового і передбачуваного підвищення акцизів можна тільки вітати. Хоча, не важко передбачити, що опір навіть такому незначному пом’якшенню буде.

А от в країнах Євросоюзу кардинально інший підхід до оподаткування ТВЕНів.

По-перше, там ніхто не підвищує акцизи відразу в три чи в чотири рази.

По-друге, у жодній країні ЄС ТВЕНи ніхто не вважає чимось ідентичним традиційним сигаретам. В Євросоюзі розмір акцизу для пачки стіків цієї новітньої продукції в середньому втричі нижчий за розмір акцизу у ціні пачки сигарет.

Сигарети – це вид тютюнових виробів, який оподатковується найвищим акцизом. Для сигар, сигарил, розсипного тютюну та ТВЕНів, які суттєво відрізняються від традиційних сигарет, країни ЄС встановлюють значно нижчі ставки акцизів. Тому ситуація, коли із ТВЕНів сплачується менше акцизу порівняно з сигаретами це аж ніяк не «порушення конкурентних умов», а абсолютна норма.

Спільне європейське законодавство сьогодні не містись безпосередніх вимог щодо акцизного оподаткування ТВЕНів, але існує офіційна рекомендація Єврокомісії оподатковувати їх за ставками для «іншого тютюну для куріння».

Сигарети – це вид тютюнових виробів, який оподатковується найвищим акцизом. Для сигар, сигарил, розсипного тютюну та ТВЕНів, які суттєво відрізняються від традиційних сигарет, країни ЄС встановлюють значно нижчі ставки акцизів

ЄС сьогодні розглядає можливості внесення змін до так званої кодифікованої тютюнової Директиви. Країни-члени уже дійшли згоди, що потрібно на загальноєвропейському рівні визначити відповідну підакцизну категорію «heated tobacco products», базу та мінімальну ставку її оподаткування.

Але при цьому в офіційних заявах керівних органів ЄС зовсім не йдеться про те, що ставки акцизів на ТВЕНи та традиційні сигарети необхідно «вирівняти» і, тим більше, зробити це найближчими роками.

Мабуть, найсильніше в ЄС підвищення акцизів на ТВЕНи відбулося в Литві. Але порівняймо темпи підвищення. В Литві акциз на ТВЕНи зріс у 2020 р. на 65% (і це при тому, що на той момент він був найнижчим в ЄС). Нагадаю, в Україні акциз на ТВЕНи планували підвищити на 320%, зараз – пом’якшують до 200%.

Причому показово, що навіть 65% в Литві вважається занадто сильним підвищенням і тому там надалі щорічних додаткових подальших підвищень поки не планують (у нас – додатково на 30% щороку до 2025р.).

Якщо в Литві надалі і приймуть рішення робити щорічні підвищення – то лише після того, як уряд оцінить економічні та фіскальні наслідки першого підвищення.

Нещодавно Міністерство фінансів Словаччини запропонувало підвищити ставку акцизу на ТВЕНи на 50%. Проте це викликало наскільки великий супротив, аргументований порушенням балансу інтересів держави і бізнесу, що, найімовірніше, початкова конструкція підвищення буде теж пом’якшена.

А от Італія взагалі відмовилася включати ініціативу окремих парламентарів стосовно підвищення акцизу на ТВЕНи до державного бюджету на 2021 р. Країна уже мала негативний досвід встановлення надто високої ставки акцизного податку на електронні сигарети, яку в 2019 р. довелося знижувати майже вдвічі.

Ніщо так не застерігає від небезпечних законодавчих рішень, як власні свіжі спогади «наступання на граблі».

Тетяна Кощук, кандидат економічних наук, експерт з питань оподаткування

Читайте всі матеріали автора

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram