У БЕБ кажуть, що виділеного їм фінансування не вистачає, щоб повноцінно запустити і розвивати орган.

Бюро економічної безпеки за два роки функціонування з моменту створення відшкодували державному бюджету 123 млн грн у звершених кримінальних провадженнях і 645 млн грн – у незавершених. Про це повідомила прес-служба БЕБ у відповідь на запит УНІАН.

При цьому, згідно з відкритою інформацією, витрати на діяльність органу з державного бюджету за цей час перевищили 1 млрд грн.

"За усіма кримінальними провадженнями (у тому числі за тими провадженнями які ще розслідуються) відшкодовано до бюджету 768 млн грн. Із них 123 млн грн у звершених кримінальних провадженнях і 645 млн грн – у незавершених", - йдеться в повідомленні.

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У БЕБ наголошують, що причиною таких скромних результатів є той факт, що орган розпочав своє фактичне створення лише в кінці 2021 року, а в 2022 році розпочалося повномасштабне російське вторгнення.

При цьому у БЕБ звертають увагу, що виділеного їм фінансування не вистачає, щоб повноцінно запустити і розвивати орган.

"У 2022 році фінансування БЕБ було здійснено на 66,6 % від потреб. У 2023 році передбачено видатки в сумі 503,5 млн грн, що складають лише 21% від необхідної потреби в коштах. З них 77% це видатки на оплату праці. У попередньому та поточному роках на розвиток органу передбачено 0 грн. Це зрозуміло, адже в першу чергу кошти потрібні для ЗСУ та на відбудову України. БЕБ наразі працює над законними альтернативними способами фінансування, наприклад міжнародна технічна допомога", - повідомили в БЕБ.

Бюро економічної безпеки - що це таке

Створене рівно два роки тому Бюро економічної безпеки мало стати основним бастіоном у боротьбі з економічною злочинністю в Україні. Бюро стало єдиною структурою, що об'єднала в собі функції, раніше розкидані між СБУ, Національною поліцією та податковою міліцією Державної фіскальної служби.

Та перші результати роботи БЕБ стали предметом гострої дискусії. Директора органу Вадима Мельника звільнили кілька тижнів тому, а нового поки не призначили. Обов’язки керівника зараз виконує Едуард Федоров, який працював заступником директора. І, схоже, така ситуація непевності буде тривати до кінця 2023 року, бо влада хоче перезавантажити Бюро економічної безпеки (БЕБ).