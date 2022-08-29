За словами економіста, пік подорожчання продуктів в Україні наразі пройдено.

Українців лякають прогнозами цін на продукти на зиму та осінь. Не відкидається сценарій суттєвого їхнього подорожчання.

Тож чи справді чекати нових, "вищих", цінників у магазинах у холодну пору року, в ефірі "Сніданку з 1+1" пояснив економіст, інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Цього року у нас очікується інфляція на рівні приблизно 30%. А вже є на 20%. Тобто дві третини цього подорожчання вже минуло. Так, ціни до кінця війни зростатимуть постійно", - каже експерт.

За його словами, зараз, під час збору врожаю, сповільнилась інфляція, восени буде трішки прискорення.

"Голоду не буде, у нас чудовий врожай, достатній рівень імпорту", - наголосив Фурса. Він додав, що не варто запасатися багатьма продуктами, гроші потрібно раціонально використовувати.

Економіст не став прогнозувати, на які саме категорії продуктів очікується зростання цін.

Раніше Forbes повідомляв, що у 2023 році Україна переживатиме ще один ціновий шок, грошей урядові знову не вистачатиме, швидкого відновлення після цьогорічного краху економісти Нацбанку не очікують.

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