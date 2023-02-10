Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,75 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 10 копійок – до 40,20 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і становить 43,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,75 грн за дол., євро - 42,30 грн за євро.

Відео дня

Курс в умовах війни:

НБУ з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Прогнози на лютий

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки виставлятимуть свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень. Він також спрогнозував, що Україні не вдасться повністю уникнути девальвації у 2023 році.

Згідно з його прогнозом, чиновники наздоженуть офіційний курс до рівня 40-41 грн/дол. у 1 кварталі 2023 року, а потім до офіційного рівня, закладеного в бюджет, тобто від 42 до 43 гривень, вже в 3-4 кварталі.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій прогнозував, що курс долара в Україні у лютому кардинально не зміниться.

Директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко прогнозував, що курс долара в Україні до середини лютого може впасти в ціні і опинитися в межах коридору 39,5-40 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: